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10 сентября 2021, 10:44 14

Ротации в Кабмине: собеседования на должности министров уже проводят - Качура

10 сентября 2021, 10:44 14
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В Верховной Раде планируют опираться на мнение президента Зеленского при выборе кандидатов на должности министров, а процесс собеседований с потенциальными кандидатами уже запущен

Как передает RegioNews, об этом заявил нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24".

Собеседования проводятся с кандидатами на должности министров. Но у нас есть внутренняя договоренность, поскольку окончательное решение еще не принято и у нас фракция не собиралась", - отметил Качура.

По его словам, фракция будет собираться уже перед следующей сессионной неделей и тогда кандидатуры министров будут "обсуждать конкретно".

"В первую очередь мы будем опираться на мнение президента Зеленского. Потому что ему народ Украины доверил власть, и он вправе нам рекомендовать тех кандидатов в министры, которые, на его взгляд, достойны занять эту должность. А в целом надо делать аудит работы всех без исключения министерств, и делать выводы", - заявил Качура.

Нардеп напомнил, что согласно Конституции, президент имеет право предлагать кандидатуры на должности министров МВД и обороны.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

В то же время глава парламента Дмитрий Разумков не подтверждает планов на увольнение министра культуры Ткаченко в сентябре.

ВР министр Конституция парламент депутаты

 
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