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23 сентября 2021, 09:28 10

Разумков заявил, что подавать в отставку не собирается

23 сентября 2021, 09:28 10
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Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что не планирует подавать в отставку и предположил, что нардепы могут собрать 226 голосов для его увольнения

Как передает RegioNews, об этом Разумков рассказал в эфире телеканала "Прямий".

сли мы с вами говорим о "уйду в отставку", я подавать в отставку не собираюсь. Если мы говорим о том, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада Украины, да, может", - отметил он.

По его словам, для увольнения нужно 226 голосов, но перед этим нужно собрать 150 подписей, подготовить и провести голосование в парламенте.

Если будет желание народных депутатов заменить председателя Верховной Рады, это их право... У меня нет мировоззренческих разногласий с коллегами, мои позиции не меняются, может у кого-то так происходит, но точно не у меня", - добавил он.

Ранее сообщалось, что председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили на совещание фракции "Слуга народа" с участием Президента Владимира Зеленского в Трускавце.

ВР спикер отставка Дмитрий Разумков парламент

 
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