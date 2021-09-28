В партии Буряка говорят, что мэр Запорожья не собирается в отставку

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В команде мэра Запорожья Владимира Буряка отрицают информацию о его отставке

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на depo

Депутат Запорожского горсовета от партии Владимира Буряка "Единение" Михаил Прасол назвал эту информацию "фейком". Еще один представитель этой фракции в горсовете Дмитрий Сирый назвал прогноз "немного поспешным". Руководитель прессс-службы мэрии Андрей Ковальский, отметил, что мэрия не комментирует слухи, добавив, что никакой официальной информации об отставке Буряка нет.

Как сообщал RegioNews запорожский городской голова Владимир Буряк написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Правда, она пока без даты, но копии документа уже получили офисы всех политических партий, которые входят в состав Запорожского городского совета.

Рассмотреть заявление Буряка депутаты могут уже на ближайшей сессии.