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31 августа 2021, 15:46 12

Суд оставил под стражей экс-заместителя министра обороны

31 августа 2021, 15:46 12
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Фото из открытых источников
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Печерский районный суд города Киева оставил под стражей до 28 сентября с альтернативой внесения залога в почти 500 миллионов гривен бывшего заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм адвоката Ростислава Кравца.

По его словам, суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Напомним, что Государственное бюро расследований подозревает бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, двух экс-начальников департамента Минобороны, а также председателя правления предприятия "Кузница на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации снабжения армии в 2016-2018 годах военной техники низкого качества.

Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

По подсчетам ГБР, такие действия привели к причинению убытков государству более чем на 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до 10 лет заключения.

ГБР Минобороны авто ВСУ

 
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