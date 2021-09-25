Экс-командующий военно-воздушных сил подал в суд на Зеленского

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Экс-командующий Воздушных сил, генерал-полковник Сергей Дроздов подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Дроздов оспаривает указ о своем увольнении с должности командующего

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

Зеленский в августе издал указ об увольнении Дроздова с должности командующего Воздушными силами. В середине сентябре Верховный суд принял иск генерал-полковника к рассмотрению.

"Сегодня не существует процедуры увольнения командующего Воздушных сил. Этот порядок не утвержден, то есть у государства нет никаких оснований для принятия решения об увольнении командующего ВВС", - пояснил изданию адвокат Ростислав Кравец мотивы своего клиента.

Дроздов является фигурантом дела о крушении самолета Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил, в частности, его обвиняют в халатном отношении к военной службе.

Напомним, катастрофа Ан-26 произошла 25 сентября прошлого года.

Руководство полетов, принимавшее решение с АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.

30 апреля 2021 года сообщалось, что расследование катастрофы самолёта Ан-26 вышло на финишную прямую, подозрения вручили депутату и двум военным.