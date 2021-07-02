ГБР сообщило о подозрении в сговоре экс-замминистра обороны и руководителю судостроительного завода

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Бывшему заместителю министра обороны Украины и председателю правления завода "Кузница на Рыбальском" сообщили о подозрении в сговоре. По данным следствия, они причастны к поставкам катеров и санитарных автомобилей низкого качества

Об этом сообщил начальник следственного отдела Госбюро расследований Олег Гриняк на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Подозреваемым вручено ходатайство о содержании под стражей с альтернативой залога в сумме, равнозначной сумме нанесенного ущерба, - отметил он.

По словам Гриняка, два катера, которые были построены на "Кузнице", не могут быть приняты на вооружение из-за неподходящих характеристик, например, водоизмещение. На вопрос о возможной причастности экс-акционеров "Кузницы" к схеме он ответил, что проверяются "и другие лица".

По информации источника в правоохранительных органах, подозрение объявлено замминистра обороны Украины в 2015-2019 годах Игорю Павловскому.

По данным следствия, глава завода подстрекал замминистра заключить государственный контракт именно с его предприятием. Тот дал соответствующие указания подчиненным руководителям одного из департаментов. Следствие считает, что Павловский превысил полномочия.

Кроме того, они допустили закупку санитарных автомобилей "Богдан", которые не отвечают требованиям и не могут использоваться в ВСУ. По эпизодам с автомобилями и катерами государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн гривен.

О подозрении также сообщили двум бывшим директорам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось сегодня, дело по обвинению Гладковского в нанесении ущерба государству более чем на 17 млн грн направили в ВАКС.

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