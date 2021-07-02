12:41  02 июля
В Минздраве хотят вакцинировать от коронавируса детей
13:01  02 июля
В Киеве закроют станцию метро: будут проводить антитеррористические учения
08:11  02 июля
Обострение на Донбассе: 26 нарушений за сутки, есть травмированный
UA | RU
UA | RU
02 июля 2021, 17:56 4

ГБР сообщило о подозрении в сговоре экс-замминистра обороны и руководителю судостроительного завода

02 июля 2021, 17:56 4
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшему заместителю министра обороны Украины и председателю правления завода "Кузница на Рыбальском" сообщили о подозрении в сговоре. По данным следствия, они причастны к поставкам катеров и санитарных автомобилей низкого качества

Об этом сообщил начальник следственного отдела Госбюро расследований Олег Гриняк на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Подозреваемым вручено ходатайство о содержании под стражей с альтернативой залога в сумме, равнозначной сумме нанесенного ущерба, - отметил он.

По словам Гриняка, два катера, которые были построены на "Кузнице", не могут быть приняты на вооружение из-за неподходящих характеристик, например, водоизмещение. На вопрос о возможной причастности экс-акционеров "Кузницы" к схеме он ответил, что проверяются "и другие лица".

По информации источника в правоохранительных органах, подозрение объявлено замминистра обороны Украины в 2015-2019 годах Игорю Павловскому.

По данным следствия, глава завода подстрекал замминистра заключить государственный контракт именно с его предприятием. Тот дал соответствующие указания подчиненным руководителям одного из департаментов. Следствие считает, что Павловский превысил полномочия.

Кроме того, они допустили закупку санитарных автомобилей "Богдан", которые не отвечают требованиям и не могут использоваться в ВСУ. По эпизодам с автомобилями и катерами государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн гривен.

О подозрении также сообщили двум бывшим директорам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось сегодня, дело по обвинению Гладковского в нанесении ущерба государству более чем на 17 млн грн направили в ВАКС.

Раньше на Хмельнитчине СБУ разоблачила хищение запчастей к военным самолетам.

ГБР подозрение Минобороны закупки сговор

Чиновнику ГФС на Закарпатье объявили о подозрении: привлек к ответственности невиновного человека
02 июля 2021, 11:01
На Киевщине будут судить полковника ВСУ за хищение горючего для зоны ООС
30 июня 2021, 10:31
Киевские налоговики допустили неуплату в бюджет 2,5 млрд грн - ГБР
22 июня 2021, 11:27
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua