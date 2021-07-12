Суд отправил экс-замминистра обороны в СИЗО с залогом в полмиллиарда

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Печерский районный суд города Киева отправил на два месяца под стражу с возможностью внесения залога бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского.

Как пишет Regionews об этом "Прямому" сообщил адвокат Ростислав Кравец.

По его словам Паловский может выйти под залог почти в 500 миллионов гривен.

"Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров. Применил залог, отказал в удовлетворении ходатайства о взятии на поруки в том числе и Героев Украины и народных депутатов Украины. Решил, что этот залог является возможно, как обеспечение выполнения возложенных на него обязанностей", - отметил юрист.

Напомним, Государственное бюро расследований подозревает бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, двух ексначальників департамента минобороны, а также председатель правления предприятия "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру в сговоре и организации снабжения армии в 2016-2018 годах военной техники низкого качества.

Речь идет о боевых катера и автомобили неотложной медицинской помощи, которые, как считают следователи ГБР, не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах Украины.

По подсчетам ГБР, такие действия привели к причинению убытков государству более чем на 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до 10 лет тюремного заключения.