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06 марта 2021, 17:54 7

Во Львове депутата, который продал "Первый Независимый" группе Медведчука, лишили мандата и исключили из партии

06 марта 2021, 17:54 7
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Это решение поддержали большинством голосов
Это решение поддержали большинством голосов
Фото из открытых источников
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Львовский районный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата от ВО "Свобода" Романа Любицкого, который продал канал "Перший незалежний" группе Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении Львовской городской организации "Свобода", пишет RegioNews.

Голосование за досрочное прекращение депутатских полномочий Романа Любицкого состоялось 5 марта. Это решение поддержали большинством голосов.

После решения об исключении из партии Любицкий не имеет права занимать депутатскую должность. В городской ячейке "Свободы" сообщили, что в районном совете Любицкого заменит Владимир Харчук.

Повноваження депутата Львівської районної ради від ВО "Свобода" достроково припинено. На пленарному засіданні в...

Posted by Львівська міська організація ВО "Свобода" on Friday, March 5, 2021

Роман Любицкий до недавнего времени был гендиректором львовского телеканала НТА (после скандала его отстранили от должности), он также является руководителем сайта и радио Вголос.

Напомним, 24 февраля Любицкий продал другой свой телеканал Первый Независимый (региональный львовский телеканал) сотрудникам медиахолдинга Тараса Козака.

Также в ОПЗЖ анонсировали запуск еще одного телеканала из "медиахолдинга Медведчука".

Украина Львов партия депутат депутаты

 
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