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20 сентября 2021, 12:22 16

Разумков призывает НАБУ проверить информацию о возможной покупке голосов за его отставку

20 сентября 2021, 12:22 16
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из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает антикоррупционные органы проверить информацию о возможной покупке голосов за "какие-то отставки"

Как передает RegioNews об этом он заявил во время заседания Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов

"50-70-100 тысяч за голос говорят собирают за какие-то отставки...Во-первых я не понимаю где происходит, в каких кабинетах....Я почти убежден, что это не правда, но я обращаюсь к антикоррупционным органам чтобы они, надеюсь это опровергли", - отметил спикер.

Комментируя обвинения относительно его работы на олигархов, спикер посоветовал "заканчивать иистории и вешать ярлыки кто на каких олигархов работает потому что можно выйти на себя".

По информации СМИ в парламенте собирают голоса за отзыв председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Отмечается, что инициативы исходит от самых влиятельных лиц в государстве.

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