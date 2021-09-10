Нардеп Юрчишин пожаловался на коллегу Тищенко в ГБР

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Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственный бюро расследований и Офису генпрокурора заявление о преступлении "слуги" Николая Тищенко, который толкал Гео Лероса в Раде 9 сентября

Об этом Юрчишин сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Политик отметил, что таким образом Тищенко препятствовал осуществлению Леросом своих депутатских полномочий.

В тексте заявления указано несколько статей Уголовного кодекса Украины, по одной из них Тищенко может грозить арест или ограничение свободы.

По моему мнению, в действиях Николая Тищенко усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины, – совершение насильственных действий в связи с государственной деятельностью народного депутата Украины, и частью первой статьи 351 Уголовного кодекса Украины – создание искусственных препятствий в работе народного депутата Украины. По статье 346, то такие действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет, а относительно 351 — штрафом от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, – информирует нардеп.

Как сообщалось, 9 сентября в Раде Тищенко напал на Лероса.

Впоследствии нардепы Лерос и Тищенко прокомментировали драку между собой.

Сегодня Тищенко в церкви помолился за Гео Лероса.

Известно также, что фракция "Слуга народа" будет предлагать отстранить Тищенко и Лероса на 5 заседаний из-за драки в Раде.