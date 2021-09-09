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09 сентября 2021, 11:48 67

В Раде Тищенко напал на Лероса: что произошло

09 сентября 2021, 11:48 67
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Скриншот с видео
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Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил драку в сессионной зале Верховной Рады

Как пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию пленарного заседания, он попытался вытолкать из-за трибуны внефракционного нардепа Гео Лероса.

Инцидент произошел, когда Лерос с трибуны в очередной раз выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, обвинив их в якобы срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" летом 2020 года.

Во время его выступления подошел Тищенко, схватил микрофоны, после чего попытался оттеснить с трибуны самого Лероса.

Затем Тищенко заблокировал трибуну собой, разнимать их подошли другие нардепы.

На этом градус столкновения снизился, спикер ВР Дмитрий Разумков объявил перерыв, после которого Лерос продолжил выступление.

Напомним, 17 июня в Раде произошла драка между нардепами Ильей Кивой (ОПЗЖ) и Тищенко. Это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту о независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Верховная Рада парламент Николай Тищенко Гео Лерос драка

 
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