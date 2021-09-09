"Слуга народа" будет предлагать отстранить Тищенко и Лероса на 5 заседаний из-за драки в Раде

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Фракция "Слуга народа" будет предлагать отстранить на 5 пленарных заседаний народных депутатов Николая Тищенко и Гео Лероса, которые 9 сентября подрались во время утреннего пленарного заседания.

Как передает RegioNews об этом в комментарии журналистам заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Всегда в конфликте виноваты две стороны. Поэтому мне кажется, что надо убрать обоих (отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях - ред.), чтобы они немножко подумали", - сказал он.

По его словам, депутаты уже обратились к Председателю ВР Дмитрия Разумкова, чтобы он направил соответствующее представление в Регламентный комитет.

Арахамия прогнозирует, что комитет примет решение по этому поводу на следующей неделе и передаст его в сессионный зал. На пленарной неделе с 21 по 24 сентября Верховная Рада сможет проголосовать за отстранение обоих депутатов на срок до 5 пленарных заседаний

Депутат отметил, что будет поддерживать такое решение и агитировать других коллег голосовать.

"Если мы сейчас не создадим какой-то механизм превенции таких событий, они будут через день... И будут все драться в этом парламенте. Надо что-то делать. У нас только один сейчас, к сожалению, есть инструмент, каким образом можно наказать депутата за то, что он как-то себя ведет в Верховной Раде. Поэтому мы попробуем это сделать. Это превенция для всех остальных. Если все остальные увидят, что это работает, тогда они просто не будут этого делать", - сказал политик.

В Регламентном комитете парламента пообещали проанализировать инцидент, однако не стали прогнозировать решение.