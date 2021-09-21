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21 сентября 2021, 10:56 10

Юлия Тимошенко: Из-за огромных фальсификаций нет смысла участвовать в выборах мэра Харькова

21 сентября 2021, 10:56 10
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Партия "Батькивщина" не будет выдвигать своего кандидата на досрочных выборах харьковского городского головы из-за массовых фальсификаций, которые ожидаются на этих выборах

Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По ее словам, в Харькове сегодня "идет борьба Офиса президента с местными выдающимися людьми".

"Там фальсификации будут такого масштаба, как было в Ивано-Франковской области, когда были довыборы народного депутата", - считает Тимошенко.

"Пока эта власть не поменяется, нет смысла принимать участие в таких выборах, какие будут в Харькове", - подытожила лидер "Батькивщины".

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности городского головы временно исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. 21 сентября стартовало выдвижение кандидатов в мэры. Территориальная избирательная комиссия должна обнародовать информацию о регистрации кандидатов до 8 октября.

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