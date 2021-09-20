09:13  20 сентября
В Украине более 2 тыс. новых COVID-больных: где больше всего
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
08:04  20 сентября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 10:41 9

Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов

20 сентября 2021, 10:41 9
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины, который скрывался от следствия и суда. Его подозревают в убийстве митингующих в феврале 2014 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, выполняя приказ руководства ГУМВД Украины в г. Киеве и превышая власть, ради воспрепятствование массовому движению митингующих с Майдана Независимости до Верховной Рады Украины, организовал террористический акт.

В результате таких действий подозреваемого были причинены тяжкие последствия, в частности в виде убийства 3 человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам", - говорится в сообщении.

Экс-чиновник начал скрываться от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября текущего года и был объявлен в розыск.

Напомним, ранее следователи сообщили о подозрении бывшему командиру оперативной роты батальона милиции "Беркут" в Харьковской области в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций.

расследование задержание МВД дела Майдана правоохранители активисты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua