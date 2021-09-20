Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов

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В Киеве правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины, который скрывался от следствия и суда. Его подозревают в убийстве митингующих в феврале 2014 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, выполняя приказ руководства ГУМВД Украины в г. Киеве и превышая власть, ради воспрепятствование массовому движению митингующих с Майдана Независимости до Верховной Рады Украины, организовал террористический акт.

В результате таких действий подозреваемого были причинены тяжкие последствия, в частности в виде убийства 3 человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам", - говорится в сообщении.

Экс-чиновник начал скрываться от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября текущего года и был объявлен в розыск.

Напомним, ранее следователи сообщили о подозрении бывшему командиру оперативной роты батальона милиции "Беркут" в Харьковской области в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций.