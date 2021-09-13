В СБУ открыли шесть дел по факту угроз убийства Зеленского
С начала президентства Владимира Зеленского было возбуждено шесть уголовных дел по факту посягательства на его жизнь и угроз убийством
Как передает RegioNews, об этом сообщили в СБУ на запрос "Украинских новостей".
С 20 мая 2019 года СБУ осуществляла досудебное расследование по 4 делам о посягательствах на жизнь президента по статье 112 Уголовного кодекса и в 2 делах по фактам угроз убийством, причинения вреда здоровью президента по статье 346 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Однако, оперативники не сообщают, кто именно совершил эти правонарушения.
Ранее сообщалось, что СБУ за месяц блокировала 43 кибератаки на государственные сайты.
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