В Офисе президента заговорили о жестких решениях относительно Разумкова

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью Главкому советника главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаила Подоляка.

По его словам, между партией "Слуга народа" и спикером Дмитрием Разумковым обнаружились фундаментальные разногласия. В качестве примера Подоляк привел не голосование руководителя парламента за санкции против "каналов Медведчука" и "нежелание голосовать за антиолигархический закон".

"Есть два варианта. Или ты являешься ключевым членом команды, потому что все-таки являешься спикером парламента и позволяешь делать модерационные процессы по фундаментальным президентским инициативам более эффективными. Или заявляешь, что олигархи-это хорошо, а действующая олигархическая система в государстве является вполне оптимальной. Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова – его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команде. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как гольдоновский Труфальдино "слугой двух господ" и делать вид, что все норм. Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями", - резюмировал Подоляк.

По информации СМИ, в парламенте собирают голоса за увольнение руководителя парламента, однако соответствующее решение пока не готовы поддержать подавляющее большинство депутатского корпуса.