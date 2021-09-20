"Слуга народа" пока не будет инициировать отставку Разумкова - Корниенко

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Народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" пока не инициируют процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности Главы Верховной Рады

Как передает RegioNews, об этом на брифинге по завершению заседания Согласительного совета сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко

"Есть процедура отзыва председателя Верховной Рады. Она достаточно четко выписана. Я думаю, что в тот момент, когда депутаты захотят такое инициировать, они это инициируют. Пока у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов", – отметил Корниенко.

По его словам, неэтично обсуждать вопрос отзыва человека с должности, когда он находится на больничном.

Корниенко также отметил, что, поскольку Разумкова на должность спикера выдвинула "Слуга народа", перед его вероятным отзывом должен состояться разговор с представителями политической силы.

Напомним, что в СМИ длительное время обсуждается тема отставки главы парламента и суммы, которые якобы предлагают депутатам за поддержку увольнения руководителя парламента. Вместе с тем, сам спикер на заседании Согласительного совета призвал НАБУ проверить соответствующую информацию.