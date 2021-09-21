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21 сентября 2021, 10:41 2

Олигархам может быть выгоден закон об олигархах - Арахамия

21 сентября 2021, 10:41 2
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Из открытых источников
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Лица, которых признают олигархами после принятия законопроекта о деолигархизации, могут получить выгоду

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его мнению, в срыве принятия законопроекта об олигархах больше заинтересованы люди, которые связаны с олигархами.

"Я после шоу "Свобода слова" много раздумывал, кто заинтересован в том, чтобы провалить законопроект, – олигархи или люди, которые работают на них. И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов. Потому что олигархам по боку. Они богатые люди, у них все есть. Они даже выгоду могут получить из этого. Потому что о том, что олигархи существуют, знают все: как иностранцы, как наши международные партнеры, так и люди, которые ходят по улицам в Украине. То, что они были вне закона, никто не регулировал этот вопрос, это тоже все знают. Мы попробуем сейчас урегулировать это законом и установить правила игры. Если ты олигарх и тебя признали олигархом, то есть конкретные правила, согласно которым ты должен жить дальше", – заявил политик, не уточнив о каких бонусах для олигархов идет речь

"А вот люди, которые стоят в очереди у олигархов, чтобы обслуживать их, – вот им будет очень неудобно, потому что нужно декларации подавать, очень много есть новых терминов, связанных с этим. Я пришел к выводу, что в первую очередь сбивают закон не олигархи, а люди, которым станет неудобно обслуживать олигархов", – добавил он.

Слуга народа спикер олигархи Верховная Рада

 
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