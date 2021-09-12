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12 сентября 2021, 14:50 4

Данилов рассказал, могут ли в Украине ввести санкции против Портнова

12 сентября 2021, 14:50 4
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Фото из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что для введения санкций против бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича, ексдепутата Андрея Портнова нужны "доказательства"

Как пишет RegioNews об этом Данилов заявил в интервью "Радио Свобода".

"Предоставьте нам информацию. Об Андрее Портнове известно многое всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что как только будут соответствующие доказательства и представления в СНБО, то такой вопрос там могут начать отрабатывать.

Известно, что Андрей Портнов был депутатом Верховной Рады V и VI созывов в составе фракции "Блок Юлии Тимошенко" (БЮТ), а впоследствии — заместителем главы Администрации президента во времена Виктора Януковича. Он вернулся в Киев в мае 2019-го после того, как покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана.

Напомним, ранее Данилов назвал задание "номер один" для Украины.

СНБО Андрей Портнов Алексей Данилов РНБО санкции

 
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