14:59  17 сентября
В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде
14:49  17 сентября
В школе на Сумщине массово отравились ученики и учителя
17:57  17 сентября
В зоне ООС оккупанты дважды обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 19:12 21

СНБО ввел санкции против лиц, причастных к выборам в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе

17 сентября 2021, 19:12 21
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Совет национальной безопасности и обороны ввел сакции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму России в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Все участники этого процесса будут под санкциями. Мы сегодня отработали первый список этих лиц...Они получат полный пакет санкций", - рассказал Данилов, добавив, что предполагается полный пакет санкций.

Он уточнил, что санкции введены, среди прочего против 53 членов избирательных комиссий, 33 кандидатов в депутаты, а также семерых представителей ФСБ, которые, по данным СНБО причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. При этом поименного перечня Данилов не привел

Секретарь СНБО также добавил, что иностранцы, которые захотят быть официальными наблюдателями на оккупированной части Украины попадут под сакции.

Донбасс санкции СНБО Крым

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram