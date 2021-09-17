СНБО ввел санкции против лиц, причастных к выборам в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе

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Совет национальной безопасности и обороны ввел сакции против лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму России в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Все участники этого процесса будут под санкциями. Мы сегодня отработали первый список этих лиц...Они получат полный пакет санкций", - рассказал Данилов, добавив, что предполагается полный пакет санкций.

Он уточнил, что санкции введены, среди прочего против 53 членов избирательных комиссий, 33 кандидатов в депутаты, а также семерых представителей ФСБ, которые, по данным СНБО причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. При этом поименного перечня Данилов не привел

Секретарь СНБО также добавил, что иностранцы, которые захотят быть официальными наблюдателями на оккупированной части Украины попадут под сакции.