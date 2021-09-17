В СНБО рассказали, сколько украинцев на оккупированный территориях получили российские паспорта

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Как передает RegioNews, об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов

"Статистика различна. У нас есть цифра 630 тысяч. И есть цифра 740 тысяч. Речь идет о тех, кто подают заявки. Очень много людей подают заявки, а потом не едут оформлять этот паспорт. У них там целая туристическая индустрия: они не всем выдают паспорта на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей, а вывозят часть людей в Ростовскую область", – отметил Данилов.

Вместе с тем он отметил, что темпы паспортизации оккупирован территории замедлились.

На вопрос, планирует ли СНБО ввести санкции против украинцев с оккупированных территорий, которые получили российский паспорт, Данилов отметил, что без паспорта " человек не имеет возможностей для существования".

"Они получают эти "аусвайсы”, как во времена Второй мировой войны ("аусвайс” во время немецкой оккупации Украины – выданное оккупантами удостоверение личности, – ред.). Гитлер их выдавал, чтобы человек выживал. Такие же "аусвайсы” выдают сегодня на территории Донецкой и Луганской областей, их в свое время очень много выдали в Крыму. Дело в том, что человек не имеет возможностей для существования в некоторых случаях, если у него нет этого документа", – пояснил Данилов.

По его словам, жители оккупированных территорий часто не могут трудоустроиться или получить медицинскую помощь без паспорта РФ.