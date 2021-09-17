В СНБО рассказали, сколько украинцев на оккупированный территориях получили российские паспорта
На временно оккупированных украинских территориях российские паспорта получили до 740 тысяч граждан Украины
Как передает RegioNews, об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов
"Статистика различна. У нас есть цифра 630 тысяч. И есть цифра 740 тысяч. Речь идет о тех, кто подают заявки. Очень много людей подают заявки, а потом не едут оформлять этот паспорт. У них там целая туристическая индустрия: они не всем выдают паспорта на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей, а вывозят часть людей в Ростовскую область", – отметил Данилов.
Вместе с тем он отметил, что темпы паспортизации оккупирован территории замедлились.
На вопрос, планирует ли СНБО ввести санкции против украинцев с оккупированных территорий, которые получили российский паспорт, Данилов отметил, что без паспорта " человек не имеет возможностей для существования".
"Они получают эти "аусвайсы”, как во времена Второй мировой войны ("аусвайс” во время немецкой оккупации Украины – выданное оккупантами удостоверение личности, – ред.). Гитлер их выдавал, чтобы человек выживал. Такие же "аусвайсы” выдают сегодня на территории Донецкой и Луганской областей, их в свое время очень много выдали в Крыму. Дело в том, что человек не имеет возможностей для существования в некоторых случаях, если у него нет этого документа", – пояснил Данилов.
По его словам, жители оккупированных территорий часто не могут трудоустроиться или получить медицинскую помощь без паспорта РФ.