Комитет ВР поддержал законопроект об олигархах

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Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны одобрил во втором чтении законопроект об олигархах

Об этом в телеграмм канале написал нардеп Ярослав Железняк.

Нардеп также рассказал об изменениях по сравнению с редакцией первого чтения:

1. Добавляется новый субъект – представитель олигарха. То есть лицо, которое проводит встречи (разговоры) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха. В то же время, по словам депутата, кроме определения, других упоминаний о нем в законе нет.

2. Добавлено пояснение, что такое признак участия в политической жизни – "финансировала деятельность политической партии, политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями". Одним из признаков участия в политической жизни теперь будет выплата денежных средств, осуществления работ, предоставления товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей.

3. Решение, кого определять олигархом, будет принимать, как и в 1 чтении, СНБО. Но теперь добавлена обязанность вызывать потенциальных олигархов на заседание СНБО, обязанность членов СНБО аргументировать, почему они относят лицо к олигархам, и рассматривать возражения самих олигархов.

4. В реестре олигархов теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о лицах и партиях на политическую деятельность которых олигарх давал средства.

5. Олигархам также запрещается финансировать какую-либо политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

6. Уточняется, что контактом с олигархом является также телефонный разговор.

7. Обязанность декларировать контакты с олигархом распространено на руководителей госпредприятий, председателя АРМА, госслужащих категории "б", патронатных служащих ОП, ВРУ (в том числе, помощников депутатов).

8. Добавлено основание для увольнение главы Антимонопольного комитета, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей . Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.

9. Лица признанные олигархами не обязаны подавать электронную декларацию. В то же время, Железняк не исключил, что это техническая ошибка

10. Уточнено, что декларации о контактах с олигархами будут подаваться со дня вступления в силу закона, но в течение 14 дней со дня введения его в действие.