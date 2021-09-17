Рада планирует взяться за законопроекты об олигархах и "антиахметовский" на следующей неделе

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Верховная Рада намерена начать рассмотрение законопроекта об олигархах, а также законопроекта об изменениях в налоговое законодательство("антиахметовского" - ред.) на следующей пленарной неделе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук информагентству "Интерфакс Украина"

Она добавила, что парламент также, среди прочего на следующей неделе изберет нового главу правоохранительного комитета вместо нынешнего министра внутренних дел Дениса Монастырского. Предположительно им станет депутат Сергей Ионушас, которого ранее "Слуга народа" предлагала назначить генеральным прокурором.

Напомним, что комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект об олигархах