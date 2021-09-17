И.о. руководителя Госбюро расследований заверяет, что Зеленский ему ни разу не звонил
И.о. директора Государственного бюро расследования Алексей Сухачев заверил, что президент Владимир Зеленский ни разу ему не звонил
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина"
На вопрос, как часто он встречается с президентом Зеленским, Сухачев ответил: "В последний раз видел президента достаточно давно - весной, еще во время совещания о массовых мероприятиях у Офиса Президента".
Также и. о. директора Государственного бюро расследований подчеркнул, что Зеленский ему лично не звонит.
"У меня установлена прямая связь, но президент ни разу не звонил", - сказал Сухачев.
Кроме того, он заявил, что прямой связи с главой Офиса Президента Андреем Ермаком он не имеет.
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