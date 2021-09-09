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09 сентября 2021, 13:18 196

Нардепы Лерос и Тищенко прокомментировали драку между собой

09 сентября 2021, 13:18 196
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Внефракционный народный депутат Гео Лерос не собирается подавать жалобу в Регламентный комитет в связи с дракой с представителем «Слуги народа» Николаем Тищенко

Как передает RegioNews об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"На больных людей нельзя обижаться. То, что объединяет Зеленского, Ермака и Тищенко — больное сознание. У них одно ДНК на троих", - сказал Лерос.

Говоря о драке с Тищенко, Лерос выразил мнение, что "Тищенко - это филиал действий СНБО в парламенте".

"Зеленский абсолютно незаконно действует через инструмент СНБО. А его депутаты, которые являются криминальными авторитетам, действуют точно также в парламенте", - подчеркнул депутат

В свою очередь, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко на вопрос о причинах драки с Гео Леросом ответил так: "Гео Лерос начал оскорблять президента, а президент — это институция, за него люди голосовали его нельзя оскорблять".

Напомним, что 9 сентября в Раде подрались нардепы Николай Тищенко и Гео Лерос.

Инцидент произошел, когда Лерос с трибуны раз выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и председателя Офиса президента Андрея Ермака, обвинив их в якобы срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнера" летом 2020 года.

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