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Спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович предлагает переименовать Украину в Русь-Украину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на его интервью, которое опубликовано на Youtube журналиста Романа Цимбалюка

"Что бы я сделал? Я бы изменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", - высказался он.

На вопрос, когда ожидать соответствующего указа Президента Украины Владимира Зеленского, Арестович отметил, что "мы сейчас над этим работаем".

"Наша задача-стать Русью-Украиной. И заметь, это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально. Вот если мы это сделаем - об остальном можно не сильно беспокоиться", - высказался он.

Арестович также отметил, что Украина должна бороться за наследие Киевской Руси и уже побеждает на международном уровне.

"Перехват наследия Киевской Руси - это главное, что нам нужно сделать. Это гораздо важнее танков. Пока мы движемся в правильном направлении", - сказал он.