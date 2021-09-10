Тищенко в церкви помолился за Гео Лероса

Фото: facebook.com/NikolayTishenko

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко поставил в церкви свечу за здоровье внефракционного народного депутата Гео Лероса, с которым у него произошел конфликт в Раде 9 сентября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook депутата Тищенко.

Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - рассказал Тищенко.

Напомним, что 9 сентября в Раде подрались нардепы Николай Тищенко и Гео Лерос. Инцидент произошел, когда Лерос с трибуны в очередной раз выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, обвинив их в якобы срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" летом 2020 года.