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10 сентября 2021, 14:09 547

Тищенко в церкви помолился за Гео Лероса

10 сентября 2021, 14:09 547
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Фото: facebook.com/NikolayTishenko
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Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко поставил в церкви свечу за здоровье внефракционного народного депутата Гео Лероса, с которым у него произошел конфликт в Раде 9 сентября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook депутата Тищенко.

Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - рассказал Тищенко.

Напомним, что 9 сентября в Раде подрались нардепы Николай Тищенко и Гео Лерос. Инцидент произошел, когда Лерос с трибуны в очередной раз выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, обвинив их в якобы срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" летом 2020 года.

Слуга народа конфликт церковь Гео Лерос Николай Тищенко

 
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