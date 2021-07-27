Мамедов не может быть уволен по собственному желанию - Офис генпрокурора

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Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию до завершения дисциплинарного производства

Об этом сообщили в офисе генпрокурора, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что Гюндуз Мамедов сегодня подал заявление об увольнении с административной должности и из органов прокуратуры по собственному желанию, которое сейчас находится на рассмотрении у генерального прокурора.

Там также отмечают, что сейчас кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров рассматривает обращение об увольнении Мамедова в связи с отказом в предоставлении допуска к гостайне.

Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021 года, и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года, - сообщают в Офисе генпрокурора.

Там отмечают, что весь период после открытия дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас находится на больничном.

Все прокуроры равны перед законом, и Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с ч. 9 ст. 46 закона Украины "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию, - резюмируют в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, замгенпрокурора Мамедов подал в отставку.