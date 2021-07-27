Замгенпрокурора Мамедов подал в отставку
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке
Об этом пишет Regionews со ссылкой на его Твитер, где выложена фотокопия заявления
"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовали вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Дальше будет...Служу украинскому народу", - отметил чиновник.
Напомним, что в Офисе генпрокурора заявили, что пока не получали заявления Мамедова об отставке
26 июля стало известно о намерении Мамедова уволиться по собственному желанию
В июле генеральный прокурор Ирина Венедиктова в новом распределении обязанностей не оставила департаментов за своим заместителем Гюндузом Мамедовым.
2 июля заместитель генерального прокурора Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.
В СБУ добавили, что вопрос прекращения доступа к государственной тайне не подлежит согласованию со спецслужбой
1 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова передумала отдавать руководство департаментом надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта (который ранее находился в ведении Мамедова), своему заместителю Максиму Якубовскому и забрала этот департамент под собственное руководство.