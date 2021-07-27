Замгенпрокурора Мамедов подал в отставку

Фото из открытых источников

Об этом пишет Regionews со ссылкой на его Твитер, где выложена фотокопия заявления

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовали вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Дальше будет...Служу украинскому народу", - отметил чиновник.

Напомним, что в Офисе генпрокурора заявили, что пока не получали заявления Мамедова об отставке

26 июля стало известно о намерении Мамедова уволиться по собственному желанию

В июле генеральный прокурор Ирина Венедиктова в новом распределении обязанностей не оставила департаментов за своим заместителем Гюндузом Мамедовым.

2 июля заместитель генерального прокурора Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

В СБУ добавили, что вопрос прекращения доступа к государственной тайне не подлежит согласованию со спецслужбой

1 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова передумала отдавать руководство департаментом надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта (который ранее находился в ведении Мамедова), своему заместителю Максиму Якубовскому и забрала этот департамент под собственное руководство.