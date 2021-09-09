В Генпрокуратуре потеряли секретные документы: проводится расследование

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Отмечается, что отсутствие неких важных документов, содержащих важную для прокуратуры информацию, выявила в текущем году комиссия по проверке наличия документов с грифом "Для служебного пользования".

Теперь в течение месяца должно быть проведено служебное расследование, при этом начальники структурных подразделений Офиса Генпрокурора должны обеспечить комиссии беспрепятственное ознакомление с книгами учета, делами, находящимися у них "в работе" и надзорными производствами.

По результатам расследования комиссия по работе с служебной информацией должна составить акт и предоставить его на утверждение генпрокурору