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09 сентября 2021, 12:05 592

В Генпрокуратуре потеряли секретные документы: проводится расследование

09 сентября 2021, 12:05 592
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Фото из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 30 августа 2021 года приказала разобраться в пропаже документов Офиса Генпрокурора, содержащих служебную информацию

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Отмечается, что отсутствие неких важных документов, содержащих важную для прокуратуры информацию, выявила в текущем году комиссия по проверке наличия документов с грифом "Для служебного пользования".

Теперь в течение месяца должно быть проведено служебное расследование, при этом начальники структурных подразделений Офиса Генпрокурора должны обеспечить комиссии беспрепятственное ознакомление с книгами учета, делами, находящимися у них "в работе" и надзорными производствами.

По результатам расследования комиссия по работе с служебной информацией должна составить акт и предоставить его на утверждение генпрокурору

Офис генпрокурора генпрокурор комиссия документ

 
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