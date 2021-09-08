В Раде требуют создать ВСК по расследованию обстоятельств смерти мэра Кривого Рога

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич предложил создать в парламенте временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога Константина Павлова

Как передает RegioNews, об этом депутат заявил во время выступления в Раде.

"Хочу от имени фракции обратиться, коллеги, ко всем нам. Вы знаете, что произошла в Кривом Роге трагедия. Погиб криворожский городской голова Константин Павлов. И мы получили обращение Криворожского городского совета о создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины об изучении и расследовании обстоятельств смерти Константина Павлова", – заявил Шуфрич.

По его словам, нардепы от его политсилы не верят в версию самоубийства Павлова.

"Я не верю, что он ушел из жизни именно таким путем. Мы должны объективно сделать все, чтобы вне политики узнать о том, что произошло на самом деле", - отметил Шуфрич.

Напомним, 15 августа нашли убитым мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Из-за этого в полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

Впоследствии выяснилось, что в полиции назвали еще одну версию смерти мэра Кривого Рога: его могли довести до самоубийства.