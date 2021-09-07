Нардеп Кива хочет заниматься адвокатской деятельностью, уже сдал экзамен, - журналисты

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Народный депутат от "Опозиційної платформи – За життя" Илья Кива в январе этого года сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Bihus.Info.

Отмечается, данные об экзамене нардепа содержктся в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов. Информация свидетельствует о том, что он сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Экзамен - это лишь один из этапов, после экзамена Кива должен был пройти шесть месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее пяти лет. Стажер должен выполнить план по подготовке процессуальных документов, ознакомлению с действующим законодательством и подготовить отчет. После этого должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его.

Журналисты узнали, что Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, поэтому уже скоро станет понятно, станет ли Кива адвокатом. Если он им станет, то получит право избежать обысков - этого нельзя будет сделать без отдельного определения и присутствия представителя совета адвокатов.

Напомним, 26 апреля Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов.

После этого экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы. По его мнению, защита Ильей Кивой диплома дискредитировала научное звание.

Также во Львове требовали от властей отменить присуждение ученой степени Киве.