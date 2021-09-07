Нардеп Кива хоче займатися адвокатською діяльністю, вже склав іспит, - журналісти

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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива у січні цього року склав іспит на право займатися адвокатською діяльністю

Про це пише RegioNews з посиланням на Bihus.Info.

Зазначається, дані про іспит нардепа містяться в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів. Інформація свідчить про те, що він складав іспит у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

Іспит - це лише один з етапів, після іспиту Кива мав пройти шість місяців стажування в адвоката з досвідом не менш як п'ять років. Стажер має виконати план з підготовки процесуальних документів, ознайомлення із чинним законодавством і підготувати звіт. Після цього має зібратися Рада адвокатів регіону та ознайомитися із звітом та затвердити його.

Журналісти дізналися, що рада адвокатів Закарпатської області має збиратись у вересні, тому вже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом. Якщо він ним стане, то отримає право уникнути обшуків - цього не можна буде зробити без окремої ухвали та присутності представника ради адвокатів.

Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів.

Після цього ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви. На його думку, захист Іллею Кивою диплома дискредитував наукове звання.

Також у Львові вимагали від влади скасувати присудження наукового ступеня Киві.