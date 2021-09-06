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06 сентября 2021, 12:49 375

В Запорожье разоблачили мошеннический колл-центр с месячным оборотом в три миллиона

06 сентября 2021, 12:49 375
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Фото: Нацполиция
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В Запорожье правоохранители пресекли деятельность мошеннического колл-центра с месячным оборотом в три миллиона гривен. Рабочие центра незаконным путем получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, в колл-центре работали 15 человек. Они представлялись сотрудниками исполнительной службы, государственного казначейства и банковских учреждений. Сфера их деятельности распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.

Полученные мошенническим путем средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которые в дальнейшем конвертировали в наличные на территории Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о задержании 32-летнего организатора и его сообщников и сообщения им о подозрении в мошенничестве.

Напомним, за мошенничество действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мошенника, который "продавал" должность в ГБР за 50 тыс. долларов. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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