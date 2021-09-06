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06 сентября 2021, 11:56 103

Во Львове пьяный водитель протаранил автомобиль патрульных

06 сентября 2021, 11:56 103
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Фото: Facebook
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Во Львове нетрезвый водитель убегая от патрульных протаранил служебный автомобиль. В результате ДТП пострадали двое полицейских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовщины.

Так, патрульные заметили на улице Кулиша автомобиль Volkswagen Fox, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Нарушителю дали указание остановиться, но он их проигнорировал и продолжил движение.

На улице Городоцкой водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Полицейские начали преследование. На подмогу присоединились другие экипажи.

На улице Липинского один из них остановился с проблесковыми маячками красного и синего цветов, чтобы иметь возможность остановить беглеца. Зато нарушитель, вместо того чтобы остановиться, протаранил служебный автомобиль.

В результате ДТП пострадали двое полицейских и пассажирка автомобиля Volkswagen. У 29-летнего водителя упомянутого автомобиля обнаружили признаки алкоопьянения. Результат проверки - 1,65 промилле", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на острове Хортица пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой.

ДТП полиция алкоголь медики авария

 
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