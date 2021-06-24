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24 июня 2021, 10:22 194

Мураев не собирается в мэры Харькова, он хочет реформировать страну

24 июня 2021, 10:22 194
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Фото из открытых источников
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Народный депутат ВР восьмого созыва Евгений Мураев заявляет, что не имеет мэрских амбиций и его приоритет – реформирование всей страны

Об этом заявил он в комментарии изданию РБК-Украина.

Издание пишет, что Евгений Мураев утверждает, что у него нет амбиций баллотироваться в мэры Харькова и они вряд ли появятся.

"У меня совсем другие приоритеты в жизни. Мне хочется менять страну, город в резких изменениях не нуждается", – сказал Мураев в комментарии РБК-Украина.

Напомним, что лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев был депутатом Верховной Рады Украины VII и VIII созывов. Дважды избирался на мажоритарном округе в Харьковской области. На досрочных парламентских выборах 2019 года возглавлял партийный список "Оппозиционного блока". Мураев является собственником телеканала "Наш".

В Харькове 31 октября пройдут внеочередные выборы городского головы. Они были назначены Верховной Радой в марте, после того как в декабре 2020 года в берлинской клинике "Шарите" скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

Ранее сообщалось, что согласно результатам, проведенного 28 марта социологического опроса на тему "Электоральные предпочтения жителей Харькова", выборы мэра Харькова прошли бы в два тура и во втором туре наибольшую поддержку получил бы Михаил Добкин – 44,1%, а его главный конкурент секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов – 35%.

Харьков Михаил Добкин Евгений Мураев выборы Харьков

 
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