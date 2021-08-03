Чиновникам временно запретили посещать зону ООС
Из-за введения запрета на посещение должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил был отменен визит главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова на Донбасс
Как передает RegioNews, соответствующий запрет внедрил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Поздно вечером, накануне командировки, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.
В Раде сообщают, что целью командировки Разумкова должно стать ознакомление с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.
Ранее сообщалось, что Зеленский в Авдеевке представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка.
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