На Донбассе оккупанты вновь стреляли по нашим военным из запрещенных Минскими соглашениями вооружений

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С начала этих суток, 2 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Один наш военный ранен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс - центр ООС

Неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска совершили обстрел из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки противник применил артиллерию калибра 100-мм.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из не запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Напомним, что Минскими соглашениями среди прочего запрещено использование минометов 120 калибра и артиллерии калибром 100 миллиметров.

За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня