На Донбассе оккупанты вновь стреляли по нашим военным из запрещенных Минскими соглашениями вооружений
С начала этих суток, 2 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Один наш военный ранен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс - центр ООС
Неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска совершили обстрел из минометов 120-го калибра.
Возле Красногоровки противник применил артиллерию калибра 100-мм.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.
В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из не запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
Напомним, что Минскими соглашениями среди прочего запрещено использование минометов 120 калибра и артиллерии калибром 100 миллиметров.
За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня