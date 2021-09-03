На Донбассе вражеские войска усиливают боевую подготовку - Минобороны
Командование Вооруженных Сил РФ продолжает наращивать готовность к применению оперативной группировки российско-оккупационных войск на Донбассе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
С начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1,2 АК", - говорится в сообщении.
Для повышения боевых возможностей российско-оккупационных войск, было проведено:
- боевое слаживание рот у сформированных БТГр;
- тактические учения по корректировке огня артиллерии с использованием БПЛА.
Также оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС.
Напомним, 2 сентября на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск. Из-за обстрелов получил ранение боец ООС.