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Из-за обстрелов на Донбассе получил ранения боец ООС
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03 сентября 2021, 13:49 139

На Донбассе вражеские войска усиливают боевую подготовку - Минобороны

03 сентября 2021, 13:49 139
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Фото: из открытых источников
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Командование Вооруженных Сил РФ продолжает наращивать готовность к применению оперативной группировки российско-оккупационных войск на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1,2 АК", - говорится в сообщении.

Для повышения боевых возможностей российско-оккупационных войск, было проведено:

  • боевое слаживание рот у сформированных БТГр;
  • тактические учения по корректировке огня артиллерии с использованием БПЛА.

Также оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС.

Напомним, 2 сентября на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск. Из-за обстрелов получил ранение боец ООС.

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