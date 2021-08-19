12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
08:11  19 августа
Из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 10:32 33

Зеленский снова заговорил о прямых переговорах с Путиным

19 августа 2021, 10:32 33
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вернуть в Украину крымских политзаключенных можно только благодаря прямым переговорам с Президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью главы государства крымским журналистам, которое опубликовала Украинская правда

"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России относительно крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем наработать новые решения именно во время Крымской платформы. У меня есть перечень неизменных вопросов, которые я обсуждаю со всеми лидерами, на любом формате встреч. Вопросы заключенных крымчан я всегда поднимаю. К сожалению, рычаг решений на стороне России, которая объединяет политзаключенных с оккупацией Крыма. Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский также призвал лидеров государств активнее давить на Президента РФ Владимира Путина в вопросе возвращения политзаключенных.

"Я призываю, чтобы лидеры тех или иных стран, которые нас поддерживают, чтобы они также активно работали и давили на президента России. Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", - отметил Глава государства

Напомним, что в середине июня Президент Владимир Зеленский выражал уверенность, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, несмотря на затягивание российской стороны со сроками.

РФ Офис президента переговоры президент политзаключенный

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram