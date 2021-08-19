Зеленский снова заговорил о прямых переговорах с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вернуть в Украину крымских политзаключенных можно только благодаря прямым переговорам с Президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью главы государства крымским журналистам, которое опубликовала Украинская правда

"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России относительно крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем наработать новые решения именно во время Крымской платформы. У меня есть перечень неизменных вопросов, которые я обсуждаю со всеми лидерами, на любом формате встреч. Вопросы заключенных крымчан я всегда поднимаю. К сожалению, рычаг решений на стороне России, которая объединяет политзаключенных с оккупацией Крыма. Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский также призвал лидеров государств активнее давить на Президента РФ Владимира Путина в вопросе возвращения политзаключенных.

"Я призываю, чтобы лидеры тех или иных стран, которые нас поддерживают, чтобы они также активно работали и давили на президента России. Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", - отметил Глава государства

Напомним, что в середине июня Президент Владимир Зеленский выражал уверенность, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится, несмотря на затягивание российской стороны со сроками.