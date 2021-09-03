Нардепа и представителей пяти партий пригласили в НАПК для дачи объяснений

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило 14 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законов "О предотвращении коррупции и о политических партиях в Украине"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Так, за представление недостоверных сведений в декларации пригласили народного депутата Николая Задорожного и заместителя начальника отдела ГФС Германа Андеса.

Кроме того, к НАПК пригласили следующих представителей политических партий для выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности:

Дмитрий Вершинин (ВО Демократы (Демократическая партия);

Игорь Щедрин (Демократична сокира);

Вадим Подгородинский (Украинская морская партия Сергея Кивалова);

Петр Симоненко (Коммунистическая партия Украины);

Ольга Безпалько (Движение справедливости).

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку еще 68 деклараций должностных лиц, в том числе 49 народных депутатов Украины и 9 депутатов местных советов.