Нардепа и представителей пяти партий пригласили в НАПК для дачи объяснений
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило 14 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований законов "О предотвращении коррупции и о политических партиях в Украине"
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Так, за представление недостоверных сведений в декларации пригласили народного депутата Николая Задорожного и заместителя начальника отдела ГФС Германа Андеса.
Кроме того, к НАПК пригласили следующих представителей политических партий для выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности:
- Дмитрий Вершинин (ВО Демократы (Демократическая партия);
- Игорь Щедрин (Демократична сокира);
- Вадим Подгородинский (Украинская морская партия Сергея Кивалова);
- Петр Симоненко (Коммунистическая партия Украины);
- Ольга Безпалько (Движение справедливости).
Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку еще 68 деклараций должностных лиц, в том числе 49 народных депутатов Украины и 9 депутатов местных советов.