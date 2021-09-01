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01 сентября 2021, 14:44 363

Разумков не верит, что депутаты откажутся от компенсаций из бюджета за аренду жилья

01 сентября 2021, 14:44 363
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Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит перспективы отмены компенсаций из государственного бюджета за аренду жилья депутатам парламента

Как передает RegioNews об этом он заявил во время брифинга.

При этом Разумков заметил, что он лично за отмену таких компенсаций.

"Глядя на позицию моих коллег ... Мягко говоря, не все ее поддерживают, но, я считаю, что все-таки это было бы правильным примером", - сказал Разумков.

В то же время, глава парламента добавил, что некоторые депутаты не берут из госбюджета деньги, причитающиеся им в качестве компенсации за аренду жилья, но многие делают по-другому.

"Я понимаю, что у кого-то нет возможности, здесь можно смотреть сквозь пальцы, а есть те, кто себя достаточно неплохо чувствует в финансовом плане, и я уверен, что могли бы без этого жить", - добавил он.

На вопрос, каким образом Рада может отменить компенсацию депутатам за наем жилья, спикер отметил, что для этого не нужно отдельного законопроекта.

По его словам, отмена выплаты соответствующей компенсации не требует отдельного законопроекта.

"Это не на уровне законопроекта, это из - за решения Верховной Рады, но вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами", - отметил он.

Депутаты Рады в июле получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 3 млн гривен.

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