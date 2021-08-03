Четыре главы фракций имеют низкие показатели голосования в Раде - КИУ

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Комитет избирателей составил рейтинг работы лидеров фракций Рады. По данным КИУ, отдельные руководители фракций фактически проваливают работу в парламенте по некоторым направлениям

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

Так, четыре лидера фракций имеют крайне низкие показатели участия в голосованиях.

В частности, Давид Арахамия ("Слуга народа") и Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина") за период февраля-июля приняли участие лишь в 45% голосований.

Еще более низкие результаты в сопредседателей фракции "ОПЗЖ". Юрий Бойко за полгода принял участие лишь в 3% голосований, Вадим Рабинович - в 0,4%.

Также отдельные главы фракций фактически игнорируют заседания парламентских комитетов. Рабинович принял участие лишь в 28% заседаниях Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Юрий Бойко присутствовал на 42% заседаний этого же комитета. Юлия Тимошенко была зарегистрирована на 63% Комитета по вопросам социальной политики.

К тому же Рабинович был официально зарегистрирован лишь на 20% пленарных заседаниях Рады, Тимошенко - 53%.

Кроме того, Арахамия, Бойко и Рабинович значительно реже других выступают в Раде. Так, за полгода председатель "Слуги народа" выступил лишь 17 раз, сопредседатели "ОПЗЖ" – 6 и 5 раз соответственно.

Напомним, ранее в КИУ рассказали, кто из нардепов прогулял Раду в июне.