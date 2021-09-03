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03 сентября 2021, 11:25 8

Рада рассматривает отставку четырех министров, - "слуга народа"

03 сентября 2021, 11:25 8
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Фото из открытых источников
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Сейчас в Верховной Раде идут обсуждения относительно увольнения с должностей четырех министров

Об этом в эфире "Украина 24" заявил народный депутат от "Слуги народа" Тарас Тарасенко, пишет RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

По словам политика, окончательный вопрос об увольнении министров будет решен на фракции "Слуги народа".

"Сейчас есть обсуждение по четырем министрам. Я пока не уполномочен оглашать эти фамилии, а потому будем решать это на фракции. Думаю, что даже в понедельник, 6 сентября", – подчеркнул он.

В то же время он не сообщил, Есть ли уже кандидаты на новые должности. Также нардепы перед принятием решения об увольнении министров намерены обсудить с ними проблематичные вопросы.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

В то же время глава парламента Дмитрий Разумков не подтверждает планов на увольнение министра культуры Ткаченко в сентябре.

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