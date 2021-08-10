Названа возможная причина убийства заключенных в колонии в ОРДЛО

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша.

Он также отметил, что пока не подтверждена смерть третьего пострадавшего

"Относительно убийства заключенных в Кировской колонии Донецкой области (на территории ОРДЛО). Во-первых, нет подтверждения смерти третьего пострадавшего, поэтому пока можно говорить лишь о двух погибших", - написал Гармаш.

По его информации, которая, как утверждает Гармаш, совпадает с той, что есть у правоохранителей, мотивом конфликта, приведшего к гибели людей, являются криминальные разборки.

"На почве "бизнеса", если это так можно назвать", - отметил представитель ТКГ.

Он добавил, что в этой колонии "активно процветает телефонное и интернет-мошенничество".

"Более того, по инсайдерской информации, полученной еще несколько лет назад, такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в "республики". Это всячески стимулируется, даже организуется "начальниками". По крайней мере в" ДНР", - подчеркнул Гармаш.

Напомним, что по данным Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой боевики убили трех граждан Украины, которые находились в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области