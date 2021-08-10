16:39  10 августа
В Украине заключили более 5 тыс. земельных соглашений: в каких областях больше всего
15:59  10 августа
В Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика
08:09  10 августа
Боевики били по позициям ООС вблизи семи населенных пунктов на Донбассе
UA | RU
UA | RU
10 августа 2021, 14:36 2928

Названа возможная причина убийства заключенных в колонии в ОРДЛО

10 августа 2021, 14:36 2928
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Причиной убийства заключенных в колонии в ОРДЛО могли стать криминальные разборки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша.

Он также отметил, что пока не подтверждена смерть третьего пострадавшего

"Относительно убийства заключенных в Кировской колонии Донецкой области (на территории ОРДЛО). Во-первых, нет подтверждения смерти третьего пострадавшего, поэтому пока можно говорить лишь о двух погибших", - написал Гармаш.

По его информации, которая, как утверждает Гармаш, совпадает с той, что есть у правоохранителей, мотивом конфликта, приведшего к гибели людей, являются криминальные разборки.

"На почве "бизнеса", если это так можно назвать", - отметил представитель ТКГ.

Он добавил, что в этой колонии "активно процветает телефонное и интернет-мошенничество".

"Более того, по инсайдерской информации, полученной еще несколько лет назад, такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в "республики". Это всячески стимулируется, даже организуется "начальниками". По крайней мере в" ДНР", - подчеркнул Гармаш.

Напомним, что по данным Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой боевики убили трех граждан Украины, которые находились в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области

ОРДЛО Донбасс колония бизнес ТКГ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua