Названа возможная причина убийства заключенных в колонии в ОРДЛО
Причиной убийства заключенных в колонии в ОРДЛО могли стать криминальные разборки
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша.
Он также отметил, что пока не подтверждена смерть третьего пострадавшего
"Относительно убийства заключенных в Кировской колонии Донецкой области (на территории ОРДЛО). Во-первых, нет подтверждения смерти третьего пострадавшего, поэтому пока можно говорить лишь о двух погибших", - написал Гармаш.
По его информации, которая, как утверждает Гармаш, совпадает с той, что есть у правоохранителей, мотивом конфликта, приведшего к гибели людей, являются криминальные разборки.
"На почве "бизнеса", если это так можно назвать", - отметил представитель ТКГ.
Он добавил, что в этой колонии "активно процветает телефонное и интернет-мошенничество".
"Более того, по инсайдерской информации, полученной еще несколько лет назад, такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в "республики". Это всячески стимулируется, даже организуется "начальниками". По крайней мере в" ДНР", - подчеркнул Гармаш.
Напомним, что по данным Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой боевики убили трех граждан Украины, которые находились в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области