Шахтеры угрожают пикетом под зданием Офиса президента из-за долгов по зарплате
Горняки, которым уже 5 месяцев не выплачивают заработную плату, обнародовали заявление, в котором обещают перейти к перекрытию дорог международного значения и пикета здания Офиса президента
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава профсоюза шахтеров Михаил Волынец в Facebook.
В случае, если до 18:00 15 августа не будут выплачены деньги шахтерам ГП "Львовуголь" - трудовые коллективы ГП готовы к более радикальным действиям. В частности, к перекрытию трасс и акций протеста в столице, возле Офиса президента", - говорится в сообщении.
В частности, в заявлении отмечается, что задолженность за зарплаты достигает 5 месяцев - начиная с марта.
Напомним, ранее на Львовщине жены шахтеров устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате.
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