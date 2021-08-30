Президент ввел в действие решение СНБО по нейтрализации угроз в энергетической сфере

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно нейтрализации угроз в энергетической сфере Украины

Как передает RegioNews, об этом говорится в указе на сайте президента.

В решении СНБО отмечается, что Кабмин вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Донецкой облгосадминистрацией, и НАК "Нафтогаз" проработать вопрос о управление "Донецкоблгаз" для гарантированного обеспечения природным газом потребителей региона.

Также должны проверить обоснованность и приемлемость параметров стимулирующего регулирования для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).

Также, согласно решению, Кабмину необходимо установить собственников всех облэнерго и проверить, все ли они отделены от поставщиков электроэнергии.

Напомним, 27 июля Зеленский осуществил кадровые изменения в СНБО.