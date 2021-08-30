15:33  30 августа
В Черновцах около 50 человек устроили драку под рестораном
13:57  30 августа
Стало известно, в какой области продали больше всего сельскохозяйственных земель
08:11  30 августа
Оккупанты увеличили количество обстрелов на Донбассе: ранены двое военнослужащих ООС
UA | RU
UA | RU
30 августа 2021, 13:32 390

Президент ввел в действие решение СНБО по нейтрализации угроз в энергетической сфере

30 августа 2021, 13:32 390
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно нейтрализации угроз в энергетической сфере Украины

Как передает RegioNews, об этом говорится в указе на сайте президента.

В решении СНБО отмечается, что Кабмин вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Донецкой облгосадминистрацией, и НАК "Нафтогаз" проработать вопрос о управление "Донецкоблгаз" для гарантированного обеспечения природным газом потребителей региона.

Также должны проверить обоснованность и приемлемость параметров стимулирующего регулирования для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).

Также, согласно решению, Кабмину необходимо установить собственников всех облэнерго и проверить, все ли они отделены от поставщиков электроэнергии.

Напомним, 27 июля Зеленский осуществил кадровые изменения в СНБО.

Владимир Зеленский СНБО энергетика цена тарифы Кабмин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram