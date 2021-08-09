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09 августа 2021, 13:50 17

САП обжаловала меру пресечения экс-судье Чаусу

09 августа 2021, 13:50 17
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Фото: НАБУ
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Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста

Как пишет RegioNews, об этом сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"САП подала апелляционную жалобу на решение ВАКС об избрании меры пресечения Чаусу. Просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказала она.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд в ночь на 5 августа отправил экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

30 июля ряд украинских СМИ проинформировали об обнаружении Чауса в селе на Виннитчине - якобы житель села Мазуровка сказал полиции, что Чаус находится в этом населенном пункте. После этого полиция задержала экс-судью, но его позже якобы "перехватили” сотрудники СБУ и вывезли в неизвестном направлении.

Впоследствии в СБУ заявили, что "не похищали" Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий, поскольку расследуют похищение экс-судьи и незаконную переправку его через государственную границу.

суд САП судья дело Чаус Николай

 
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