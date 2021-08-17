Судью Конституционного суда от Зеленского изберут на конкурсе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда по своей квоте
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главы государства
Указом утверждено Положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает Президент, а также персональный состав конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Мирослав Вижиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Республики Польша (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС;
- Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
- Спиридон Флагоітіс, профессор, директор Европейской организации публичного права;
- Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий Соединенных Штатов Америки;
- Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.
Напомним, что Офис президента обжаловал в большой палате Верховного суда решение о незаконности увольнения председателя КСУ Александра Тупицкого