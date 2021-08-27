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27 августа 2021, 17:54 13

Подал в отставку судья Кассационного админсуда в составе Верховного суда

27 августа 2021, 17:54 13
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Фото из открытых источников
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Судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Николай Гусак написал заявление об отставке

Об этом говорится в повестке дня Высшего совета правосудия, передает RegioNews.

Вопрос отставки Гусака рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится 7 сентября.

Гусак работает в Верховном суде еще с 2001 года. В 2017 году его включили в состав Первой Дисциплинарной палаты. Кроме того, с 2017 по 2019 год судья Гусак был членом Высшего совета правосудия.

За последний год это уже пятый судья Верховного суда, который решил подать в отставку. Всего в Верховном суде работает 190 судей.

Как сообщалось, 10 августа стало известно, скольких судей уволили в этом году за дисциплинарные поступки. В январе-июле текущего года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 87 судей, шестеро из которых были уволены за совершение существенного дисциплинарного поступка.

Верховный суд судья отставка увольнение ВСП

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