Подал в отставку судья Кассационного админсуда в составе Верховного суда

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Об этом говорится в повестке дня Высшего совета правосудия, передает RegioNews.

Вопрос отставки Гусака рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится 7 сентября.

Гусак работает в Верховном суде еще с 2001 года. В 2017 году его включили в состав Первой Дисциплинарной палаты. Кроме того, с 2017 по 2019 год судья Гусак был членом Высшего совета правосудия.

За последний год это уже пятый судья Верховного суда, который решил подать в отставку. Всего в Верховном суде работает 190 судей.

Как сообщалось, 10 августа стало известно, скольких судей уволили в этом году за дисциплинарные поступки. В январе-июле текущего года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 87 судей, шестеро из которых были уволены за совершение существенного дисциплинарного поступка.